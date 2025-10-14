Національний музей США привітав американський флот зображення російського крейсера

Національний музей Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки використав фото російського військового корабля для привітання американського флоту. Відповідну листівку музей опублікував на своєму акаунті у соцмережі ікс. На це звернув увагу журналіст Wall Street Journal Дейв Браун.

У понеділок, 13 жовтня, у США відзначають день американського флоту. Цього року він відзначає 250-річчя з дня створення. Національний музей ВМС США привітав американський флот та опублікував у своєму акаунті у соцмережі ікс листівку з зображенням російського крейсера «Варяг». У повідомленні з зображенням російського «Варяга», музей подякував тим, хто «служив та служить нації».

Журналіст Wall Street Journal Дейв Браун зробив репост повідомлення музею та зазначив, що вони використали фото російського корабля.

Листівка музею ВМС США до річниці заснування американського флоту

Зауважимо, що станом на ранок 14 жовтня акаунт музею в ікс закритий, а в інших соцмережах опублікована інша листівка – з прапором США.

Вітальна листівка, опублікована на інстаграм- та фейсбук-сторінці музею ВМС США

Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social анонсував захід на честь 250-річчя флоту Сполучених Штатів Америки. Президент США заявив, що це буде наймасштабніша подія в історії американського флоту.