Слідчі повідомили про підозру директорці лейблу Moon Records

Директорці музичного лейблу Moon Records повідомили про підозру в шахрайстві на 1,5 млн грн. Слідчі підозрюють, що лейбл ошукав родину загиблого співака Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна), виплачуючи їй значно меншу суму доходів від продажу платівок із піснями музиканта.

Як повідомили 20 грудня у поліції, після смерті Андрія Кузьменка авторські права на всю його творчість успадкувала дружина Світлана Бабійчук, яка заснувала компанію для менеджменту ТОВ «Кузьма Скрябін». Ця фірма надала ліцензію на будь-яке відтворення всіх його пісень лейблу звукозапису Moon Records, який продюсує відомих українських артистів.

Укладена між ними угода передбачала, що 70% доходу від використання інтелектуальної власності Андрія Кузьменка отримуватиме його дружина, а 30% за менеджмент його активів отримуватиме лейбл. Однак розрахунок винагороди, який відправляли фірмі Світлани Бабійчук впродовж трьох років, не відповідав реальним доходам, які отримував лейбл. Слідчі стверджують, що директорка даним лейблу звукозапису умисно занижувала кількість прослуховування музичних треків на стримінгових платформах, аби платити менше вдові Андрія Кузьменка.

Для збільшення прибутків, лейбл звукозапису уклав угоду з чеською компанією, котра займається дистрибуцією музики. Останні запевняли власницю творів, що закордонна фірма є їх дочірньою компанією і не бере собі жодних відсотків з прибутку. Насправді ж закордонні «партнери» забирали до 85% прибутку, а реальну кількість прослуховувань на стримінгових платформах також занижували», – йдеться в повідомленні поліції.

За даними незалежної експертизи, розповсюдження музики Андрія Кузьменка у 2017-2019 роках мало принести його дружині щонайменше 1,5 млн грн прибутку.

Після проведення обшуків, допитів свідків та потерпілих слідчі Нацполіції повідомили директорці та засновнику музичного лейблу про підозру за шахрайство, вчинене у великих розмірах (ч. 4 ст. 190) ККУ. За вчинене їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

У 2021 році покійна мати артиста Ольга Кузьменко звинувачувала Moon Records у спробі вкрасти авторські права музиканта. Лейбл відправив 38 скарг про порушення авторських прав на різні відео.

Директоркою лейблу на офіційних ресурсах вказана Тетяна Корчемаха. Генеральним продюсером Moon Records є Андрій Пасічник. За даними сайту «Слух», на платформі Discogs, де можна придбати музику на платівках та в інших форматах, у 2024 році з’явився вініл російського гурту «Король и Шут». Видавцем зазначений український лейбл Moon Records. З’ясувалося, що Андрій Пасічник також є засновником «Луна Рекордс» – компанії, що зареєстрована у 2014 році в Росії.