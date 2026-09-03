Львів’ян запрошують на унікальний музичний вечір

Уже цієї неділі, 6 вересня, о 19:00 у самому серці старовинного Львова, у стінах Музею історії релігії (вул. Музейна, 1), відбудеться вишуканий музичний вечір, який поєднає велич класичної музики Баха та чарівну атмосферу живого виконання при світлі сотень свічок.

Цього вечора звучатиме органна музика Йоганна Себастьяна Баха у виконанні заслуженої артистки України, органістки Олени Мацелюх. Під мерехтіння свічок глядачі зможуть поринути в атмосферу барокової епохи та відчути глибину музики видатного німецького композитора.

Особливої атмосфери події додасть візуальний супровід від Ольги Куц – художниці та експертки з графіки. Мисткиня в режимі реального часу втілюватиме у фарбах образи музичних творів, створюючи додатковий вимір сприйняття мистецтва.

«Запрошуємо вас на особливий концерт “Бах при свічках”, що відбудеться тоді, коли ніч огорне місто. Окрім чудової музики, на усіх гостей також чекатиме келих ігристого та солодкий подарунок. До зустрічі!» – додають організатори.

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Квитки доступні онлайн за посиланням. Також їх можна буде придбати при вході на подію.