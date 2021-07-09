Пропозицію про виділення коштів має остаточно затвердити Рада управителів МВФ

Рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) ухвалила виділення 650 млрд дол. на відновлення світової економіки у час кризи, викликаної пандемією коронавірусу.

«Виконавча рада МВФ вчора погодився з моєю пропозицією про новий загальний розподіл СДР у розмірі, еквівалентному 650 млрд дол. США, — найбільшому розподілі в історії МВФ — для задоволення довгострокових глобальних потреб в резервах у час найглибшої кризи з часів Великої депресії», — цитує слова директорки-розпорядниці Фонду Крісталіни Георгієвої прес-служба МВФ.

Вона додала, що представить пропозицію про новий розподіл СДР Раді управителів МВФ для розгляду і затвердження. У разі затвердження, процедуру можуть завершити до кінця серпня.

У Фонді зазначають, що розподіл СДР підвищить ліквідність та резерви всіх країн-членів МВФ і сприятиме посиленню стійкості та стабільності світової економіки.

«У 2009 році розподіл СДР внесло значний внесок у відновлення після світової фінансової кризи, і я впевнена, що цей новий розподіл надасть настільки ж сприятливий вплив і зараз», — підкреслила Георгієва.

Своєю чергою, у квітні глава Національного банку України Кирило Шевченко заявляв, що, в разі виділення Фондом коштів на відновлення економіки, Україна зможе претендувати на 2,7 млрд доларів пропорційно своїй квоті в МВФ.