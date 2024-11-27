Реконструкція приміщень лікарні тривала з 2023 року

Кілька відділень Клінічного центру дитячої медицини у Львові відремонтували за понад 9 млн грн. Проєкт реалізував благодійний фонд «Крила надії» за підтримки Міністерства внутрішніх справ Чехії. БФ «Крила надії» повідомив, що у Клініці нефрології, діалізу і трансплантації нирки створили дві нові палати, облаштували діалізний зал, оновили коридор і кімнату для відпочинку медичного персоналу, створили простір для батьків. Крім цього, повністю реконструювали сім палат у відділенні хірургії та вісім палат у відділенні онкології.

«З початком повномасштабного вторгнення центр також став головним евакуаційним хабом та центром допомоги для всіх важкохворих дітей України, які мають онкологічні, онкогематологічні та нефрологічні захворювання, мають потребу в різних видах діалізу, орфанні захворювання та імунодефіцитні стани, а також для дітей, що потребують органної трансплантації та трансплантації кісткового мозку. Центр працює цілодобово та в посиленому режимі», – повідомляють у БФ «Крила надії».

Відремонтовані приміщення Клінічного центру дитячої медицини, що на Дністерській, 27. Фото надав БФ «Крила надії»

Зазначимо, що МВС Чехії профінансувало роботи на майже 9 млн грн, а БФ «Крила надії» – на 373 тис. грн. У фонді розповіли, що приміщення Клінічного центру дитячої медицини, який налічує понад 50 відділень різного профілю, багато років потребували капітального ремонту, а в частині палат для пацієнтів відділення хірургії не було ремонту з моменту заснування лікарні. Крім цього, не існувало боксів для дітей після трансплантації нирки, постійного гарячого водопостачання тощо.

Загалом під час реалізації проєкту реконструювали приміщення Клініки спеціалізованої хірургії, Клініки дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку, Клініки нефрології, діалізу і трансплантації нирки. Крім цього, облаштували побутові умови у восьми відділеннях СП «Західноукраїнський спеціалізований центр».