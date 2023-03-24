Діана Шошоаке нещодавно подала законопроект, який пропонує денонсувати договір про добросусідство і співробітництво Бухареста з Києвом

Міністерство закордонних справ України ініціює накладення санкцій на сенаторку парламенту Румунії Діану Шошоаке «як особу, яка створює загрозу національній безпеці». Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

«Сенаторка парламенту Румунії Діана Шошоаке подала законопроект, який пропонує приєднати до Румунії частину південного регіону України. Таким кроком маргінальна політикиня намагається «відновити культурну ідентичність румунського населення». Класичний приклад із методички російського реваншизму», – повідомив Ніколенко.

Він зазначив, що офіційний Київ засуджує «спробу поставити під сумнів територіальну цілісність України, підважити дух добросусідства між Україною та Румунією». Публічної реакції самої Шошоаке на пропозицію України застосувати щодо неї санкції наразі немає.

Ультраправа сенаторка парламенту Румунії Діана Шошоаке нещодавно подала законопроект, який пропонує денонсувати договір про добросусідство і співробітництво Бухареста з Києвом, закликавши до анексії територій України. Діана Шошоаке вважає, що Румунія має «приєднати» до свого складу «історичні території, які їй належали».

Серед таких територій вона назвала Північну Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Ізмаїл), історичний Марамуреш та острів Зміїний. Згодом вона пояснила, що не закликає до війни, а хоче «уникнути примусової етнічної асиміляції румунів в Україні».