Послу Росії у Польщі Георгію Міхну вручили ноту протеста

Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла Росії Георгія Міхна та вручило йому «дуже жорстку ноту» через порушення повітряного простору країни російськими ракетами. Про це у вівторок, 24 листопада, повідомив Polsat News.

Виклик російського дипломата речник польського МЗС Мацей Вевюр анонсував ще 23 листопада. Однак він повідомляв, що для цього мають завершити «певні процедури, що стосуються військових та служб». За його словами, «мета полягає не в тому, щоб викликати заради самого виклику».

Тож посол РФ Георгій Міхно прибув до будівлі МЗС Польщі у вівторок, 24 листопада. Дипломатичний демарш послу РФ висловили на тлі падіння трьох російських крилатих ракет Х-101 на території країни.

«Посол отримав дуже суворе дипломатичне попередження. Мовою дипломатії кожне слово, кожен сигнал має значення, тому я наголошую: це була жорстка нота», – сказав Мацей Вевюр.

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Нагадаємо, вранці у п’ятницю, 20 листопада, під час масованої російської атаки на Україну до Польщі потрапили три російські крилаті ракети Х-101. Їхні уламки виявили в Новому Ліповці, що в Люблінському воєводстві, а також у Руднику-над-Санем та Молодичі, що в Підкарпатському воєводстві. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш пов’язав інцидент із військовими навчаннями «Коаліції охочих», які того дня відбувалися на території країни.

Вже 24 листопада польська радіостанція RMF24 повідомила, що вночі на територію країни залетів російський реактивний дрон із камерою. Він перебував у повітряному просторі Польщі протягом дев’яти хвилин. Польські військові, попри дозвіл на ліквідацію дрона, не стали його збивати.