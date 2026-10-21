Рішення Львівської облради викликало негативну реакцію у Польщі

Міністерство закордонних справ України вважає контрпродуктивним рішення Львівської обласної ради, яке стосується чутливих історичних питань у відносинах України та Польщі. У середу, 21 жовтня, у МЗС заявили, що воно може завадити подальшому розвитку стратегічного партнерства між країнами.

У відомстві наголосили, що останніми роками Україні та Польщі вдалося досягти прогресу у двосторонніх відносинах. Зокрема, йдеться про проведення пошуково-ексгумаційних робіт, налагодження історичного діалогу та розвиток оборонної співпраці.

«Вважаємо, що нещодавнє рішення Львівської облради, яке зачіпає вимір чутливих історичних питань двостороннього порядку денного, є контрпродуктивним для наших актуальних зусиль», – заявили у МЗС.

У міністерстві також звернули увагу, що рішення ухвалила Львівська обласна рада як орган місцевого самоврядування. За даними МЗС, депутати, які підтримали його, не консультувалися з міністерством чи іншими органами центральної влади щодо можливих наслідків для відносин із Польщею. Водночас у МЗС наголосили, що депутати місцевих рад є виборними посадовцями й не підпорядковуються Верховній Раді, Кабінету міністрів, президенту чи центральним органам виконавчої влади.

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У МЗС додали, що політичні рішення регіональних органів місцевого самоврядування не мають шкодити національним інтересам України, зокрема у сфері безпеки та європейської інтеграції.

Водночас українське зовнішньополітичне відомство закликало польську сторону утриматися від різких кроків, які можуть завадити нормалізації відносин.

Як повідомляє польське медіа polsat.news, заступник міністра закордонних справ Марцін Босацький прокоментував, що польська сторона отримала певність від помічників президента України, що рішення Львівської обласної ради не набуде чинності. Босацький також наголосив, що після втручання Польщі резолюція з цього питання зникла з вебсайту ради.

«Зі свого боку підтверджуємо налаштованість на конструктивне вирішення всіх проблемних питань двосторонніх відносин дипломатичними каналами в дусі добросусідства», – заявили в МЗС.



Нагадаємо, Львівська обласна рада ухвалила рішення проголосити 2027 рік Роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича. Ініціатором рішення був депутат облради, директор меморіально-пошукового центру «Доля» Святослав Шеремета. Львівська обласна рада опублікувала рішення про проведення протягом року тематичних заходів, присвячених українському національно-визвольному руху та його діячам, однак згодом це рішення видалили зі сайту облради.

Рішення Львівської облради викликало негативну реакцію у Польщі. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що ініціюватиме внесення Святослава Шеремети до списку осіб, яким заборонений в’їзд до Польщі. Польський посадовець пов’язав це з рішенням облради щодо вшанування Шухевича та УПА.

Шеремета назвав реакцію польських політиків дивною та наголосив, що подібні рішення українські облради ухвалювали й раніше. Він також заявив, що рішення не було спрямоване проти Польщі, а має на меті вшанування діячів українського національно-визвольного руху.