У 2021 році на боротьбу з Covid-19 у Львівській області та місті Львові було виділено 565,5 млн грн. Серед них 451,5 млн грн було виділено на потреби області, а 114 млн грн – безпосередньо на міські заклади охорони здоров'я Львова.

Про це свідчать відповіді Львівської ОДА, та Львівської міської ради, отримані експертною організацією StateWatch, яка надала їх ZAXID.NET.

Медичні заклади області також отримують кошти на подолання гострої респіраторної хвороби згідно з угодами з Національною службою охорони здоров’я і заходів програмного характеру, які фінансуються з місцевих бюджетів. Проте Львівська обласна рада не зазначила про конкретну суму виділених НСЗУ коштів на фінансування медзакладів.

У Львівській області було затверджено «Комплексну програму підтримки галузі охорони здоров’я на 2021-2025 роки». Одним із основних розділів на 2021 рік є «Заходи з підтримки закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу Covid-19». Відповідно, Львівська обласна рада на реалізацію заходів проти коронавірусу виділила коштів на суму 451,5 млн грн.

Львівська міська рада вказала, що на 2021 рік у м. Львів кошти були передбачені наступним чином:

Програма медичних гарантій на 2021 рік ( 94,7 млн грн);

Програма з профілактики, діагностики та лікування коронавірусної інфекції COVID-19 у закладах охорони здоров’я (19,4 млн грн).

Кошти виділені на забезпечення 13 закладів охорони здоров’я міста. Загальні планові видатки у Львові на 2021 рік складають 114 млн грн.