Поліцейські вилучили мотоцикл

На Буковині сталася аварія, в якій 14-річний водій мотоцикла на дорозі важко травмував 8-річну дівчину. Хлопець наїхав на неповнолітню на вулиці села Галицівка. Дівчину медики швидкої допомоги забрали в лікарню, а поліцейські вилучили мотоцикл в неповнолітнього водія.

Аварія сталася увечері в понеділок, 27 травня, в с. Галицівка Вижницького району. 14-річний водій мотоцикла наїхав на малолітню пішохідку на вулиці. На місце ДТП селяни викликали поліцейських та швидку медичну допомогу.

«Попередньо правоохоронці встановили, що 14-річний житель села Галицівка не впорався з керуванням мотоцикла Musstang. Як результат, хлопець наїхав на 8-річну жительку с. Верхній Яловець. Малолітня дитина отримала важкі травми. Потерпілу медики госпіталізували до лікарні для надання допомоги», – повідомили в поліції Буковини у вівторок, 28 травня.

За фактом аварії слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Наразі правоохоронці встановлюють обставини і причини ДТП. Мотоцикл вилучили. Якщо провину 14-річного хлопця доведуть, то покарання загрожує його батькам. Адже згідно з українським законодавством керувати мотоциклами можна лише з 16-річного віку.