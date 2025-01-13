Неповнолітня загинула на місці пригоди

На автодорозі до кордону з Румунією в аварії загинула 16-річна дівчина. Неповнолітня раптово вибігла на автомагістраль і потрапила під колесами легкового автомобіля. Смертельна аварія сталася в селі Стерче Глибоцької громади.

Про смертельну ДТП в поліції повідомили місцеві жителі села Стерче увечері 12 січня. Селяни розповіли, що в аварії постраждала неповнолітня дівчина. На неї наїхав автомобіль Volkswagen Caddy. Також очевидці викликали швидку медичну допомогу.

«На місці події приїхали співробітники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту з міста Глибока. Попередньо поліцейські з’ясували, що 44-річна водійка автомобіля Volkswagen Caddy допустила наїзд на 16-річну пішохідку, яка раптово вибігла на проїжджу частину дороги», – повідомили в поліції Буковини в понеділок, 13 січня.

Медики швидкої, які приїхали на виклик, не змогли допомогти дівчині і діагностували її смерть. Попередньо, вона загинула внаслідок отриманих тілесних ушкоджень від удару авто. Тіло загиблої правоохоронці направили на проведення судово-медичної експертизи.

За фактом смертельної ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвели до смерті людини).