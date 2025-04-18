Аварія трапилася вранці 18 квітня в селі Вартиківці

В Дністровському районі 21-річний мотоцикліст разом з пасажиром врізався в припаркований на узбіччі трактор з причепом. В результаті ДТП водій мотоцикла загинув на місці, а його пасажир отримав важкі травми. Смертельна аварія сталася вранці 18 квітня в селі Вартиківці.

Жителі села вранці почули різкий звук з центральної вулиці. Як з’ясувалося, в припаркований на узбіччі по вулиці Центральній трактор з причепом врізався мотоцикл. Очевидці на місце ДТП викликали поліцейських і бригаду медиків, повідомили в поліції Буковини в п’ятницю, 18 квітня.

На місці події виїхали співробітники відділу розслідування злочинів в сфері транспорту та слідчо-оперативна група Дністровського районного відділу поліції, Попередньо правоохоронці встановили, що 21-річний житель села Вовчинець, керуючи мотоциклом Viper, допустив зіткнення з причепом трактора, який був припаркований на узбіччі дороги.

«Внаслідок аварії водій мотоцикла отримав травми, несумісні з життям та загинув на місці події. Тіло буковинця поліцейські направили на судово-медичну експертизу», – повідомили в поліції Буковини.

Також у результаті ДТП важкі травми отримав 24-річний пасажир мототранспорту. Бригада швидкої медичної допомоги госпіталізувала потерпілого у лікарню для надання необхідної допомоги. В поліції за фактом смертельної ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Наразі поліцейські встановлюють обставини та причини аварії.