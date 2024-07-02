Мертвого чоловіка на полі знайшли сусіди

На Буковині трапився нещасний випадок з 57-річним чоловіком. Він загинув під час спалювання сміття на власному полі. Зі слів очевидців, буковинець розпалив вогнище, а вогонь перекинувся на стерню. Мертвого чоловіка на полі знайшли сусіди.

Нещасний випадок трапився після обіду 1 липня у селі Горбова, Острицької територіальної громади. На одному із городів виникло загоряння стерні та залишок сухої рослинності, повідомили в ДСНС Буковини у вівторок, 2 липня.

Пожежу ліквідували місцеві мешканці без залучення пожежників. Під час того, як гасили загоряння, то серед жнивних залишків виявили тіло власника господарства. Місцеві розповідають, що чоловік випалював сміття, але вогонь перекинувся, по сухій траві, на стерню пшениці. Він намагався сам ліквідувати пожежу, однак загинув.

Селяни на місце викликали правоохоронців. Поліцейські оглянули територію, а тіло загиблого відправлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. За фактом смерті людини розпочали розслідування за ст. 115 КК України з приміткою нещасний випадок.