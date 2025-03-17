В Україну з Румунії намагалися завести Jacquemus

Працівники Чернівецької митниці під час перевірки на митному посту виявили чоловіка, який намагався провезти в Україну 18 жіночих сумочок відомого бренду. Загальна вартість товару склала майже пів мільйона гривень. Митники сумки вилучили, а на чоловіка склали адміністративний протокол.

Партію брендових сумок Jacquemus чоловік намагався провезти 16 березня через пункт пропуску «Порубне-Сірет». Сумки на загальну вартість 468 тис. грн виявили в особистих речах чоловіка.

«Громадянин України, повертаючись з Румунії, для проходження митного контролю обрав смугу “зелений коридор”, яка передбачає відсутність товарів, що підлягають письмовому декларуванню та оподаткуванню митними платежами», – повідомили в Чернівецькій митниці в понеділок, 17 березня.

Загалом митники під час огляду автомобіля чоловіка виявили 18 жіночих сумок французького бренду Jacquemus. Правоохоронці склали протокол про порушення митних правил за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України. Товар тимчасово вилучено. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує повна конфіскація сумок та штраф в розмірі вартості контрабандного товару.