На Буковині суд оштрафував депутата Дністровської районної ради за те, що той не вказав в декларації 279 земельних ділянок, два будинки, нежитлове приміщення та автомобіль. Йдеться про депутата Дністровської районної ради Івана Сухара. За даними НАЗК, обранець не вказав майна на суму понад 24 млн грн.

Під час судового засідання встановили, що депутат Дністровської райради Іван Сухар, який водночас є головою фермерського господарства, заповнював декларацію про доходи за 2022 рік 1 червня 2022 року. Під час заповнення документа він вказав, що не має у оренді чи власності жодної земельної ділянки та нерухомості, йдеться у вироку Хотинського районного суду від 5 вересня.

Загалом, депутат не вказав 279 земельних ділянок, на які має право користування. Зокрема, це землі сільськогосподарського призначення. Також не вписав два житлових будинки та нежитлові приміщення. А в розділі рухоме майно Іван Сухар не зазначив, що має автомобіль Volkswagen Transporter 2001 року випуску.

За даними з перевірки декларації НАЗК, вартість усього майна, не вказаного в декларації, становить 24 млн грн. Під час перевірки Іван Сухар пояснив, що не заповнив декларацію як слід, оскільки на момент подання документа в нього не було доступу до документів, які підтверджують його речові права. Ці пояснення не врахували.

У суді обвинувачений визнав свою провину. Суддя врахував, що Іван Сухар має на утриманні двох дітей, є особою з інвалідністю ІІ групи та учасником бойових дій. Йому призначили покарання у вигляді штрафу в розмірі 85 тис. грн та заборонили на три роки обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій представника влади в органах державної влади або місцевого самоврядування.

Додамо, що Іван Сухар є керівником та засновником кількох сільськогосподарських підприємств в Хотинському районі, зокрема, в селі Каплівка. Це фермерське господарство «Слава переможцю», «Каплівчанка», ПП «Слава».

За даними «Букінфо», батько Івана Сухара – Анатолій Сухар під час правління Януковича був заступником голови Хотинської РДА. У 2013 році жителі Хотинського району звинувачували директора ПП «Слава» Івана Сухара у підробці договорів на земельні ділянки, згідно з якими селяни нібито надали свої землі в оренду Сухарю на десять років. Експерти Львівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру підтвердили, що підписи на договорах оренди – підроблені.