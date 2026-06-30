Підозру отримав в.о. директора дослідної станції

На Буковині керівника дослідної станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук підозрюють у розтраті державного зерна. Посадовець продав сою та соняшник, які виростили на державній землі, за нижчими за ринкові цінами. Збитки склали маже 9 млн грн.

Як повідомили в Чернівецькій прокуратурі у вівторок, 30 червня, сою та соняшник вирощували на землях Національної академії аграрних наук України у Чернівецькій області у 2024–2025 роках.

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Правоохоронці з БЕБ встановили, що керівник продавав вирощене зерно приватному сільськогосподарському підприємству за цінами, значно нижчими від ринкових. Зокрема, восени 2024 року сою реалізували по 13,5 тис. грн за тонну, тоді як ринкова ціна на момент продажу стартувала від 18 тис. грн за тонну. Збитки завдані держпідприємству перевищили 7,9 млн грн.

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У 2025 році за такою ж схемою продали майже 400 тонн насіння соняшника. Зерно реалізували по 23,4 тис. грн за тонну, тоді як ринкова ціна становила майже 26 тис. грн за тонну. Збитки від цієї реалізації перевищили 1 млн грн.

Виконувачу обов’язки дослідної станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН повідомили про підозру у розтраті майна та зловживанням службовим становищем. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У БЕБ зазначили, що це вже третя підозра посадовцю. За двома попередніми епізодами керівника дослідної станції підозрювали у розтраті державного майна на загальну суму понад 10 млн грн. Справи передані до суду.

Додамо, що у травні на сайті Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України оголосили конкурс на посаду директора. До цього виконувачем обов’язків керівника був Леонід Томаш. Восени 2025 року він отримав підозру за продаж сої за заниженими цінами.