На Буковині державному реєстратору повідомили про підозру у службовій недбалості. Він в 2022 році вилучив з державної власності 100 га в Дністровському районі і передав цю землю в громаду села. Загальна вартість землі становить 7 млн грн.



Під час розслідування правоохоронці встановили, що у 2022 році державний реєстратор здійснив реєстрацію переходу двох земельних ділянок із державної у комунальну власність у Дністровському районі Чернівецької області. Посадовець зробив це із порушенням закону, адже ці ділянки перебували у постійному користуванні державної сортодослідної станції, повідомили в прокуратурі Буковини у вівторок, 28 січня.

Правоохоронці також з’ясували, що підозрюваний мав би перед реєстрацією, перевірити документи на наявність законних підстав для зміни форми власності земельних ділянок. Однак він цього не зробив і провів реєстрацію без відповідного рішення розпорядника та без акту приймання-передачі земельних ділянок.

Через такі дії з державної власності вибуло понад 100 га. Вартість землі становить близько 7 млн грн.

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури повідомили про підозру державному реєстратору за ч. 2 ст. 367 КК України (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Якщо провину посадовця доведуть у суді, то йому загрожує позбавленням волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Також він буде змушений заплатити штраф в розмірі 12 750 грн.