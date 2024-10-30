Дорога на перевалі «Шурдин» взимку через снігопади стає небезпечною

На Буковині до квітня 2025 року закриють рух через гірський перевал на трасі, яка веде до прикордонного пункту пропуску «Руська». Дорога на перевалі «Шурдин» взимку через снігопади стає небезпечною. В службі відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області зазначили, що водії можуть скористатися двома альтернативними маршрутами об'їзду перевалу.

З 1 листопада 2024 року до 1 квітня 2025 року дорожники перекривають рух легкових та вантажних автомобілів через один із найвищих гірських перевалів країни «Шурдин». Ця дорога веде до прикордонного пункту пропуску з Румунією «Руська – Улма».

Таке рішення ухвалили задля безпеки дорожнього руху під час складних зимових погодних умовах. «Дорога через перевал “Шурдин” побудована ще за часів Австро-Угорщини. Однак, 19 кілометрів гірської ділянки, особливо взимку, стає справжнім випробуванням для водіїв через часті снігопади, тумани та слизьке гравійне покриття. Вузький автошлях з численними крутими поворотами значно ускладнює рух і підвищує ризик ДТП», – повідомили в службі відновлення та розвитку інфраструктури Буковини в середу, 30 жовтня.

Об’їхати перевал можна альтернативними маршрутами:

Р-62 Криворівня – Усть Путила – Старі Кути – Вижниця – Сторожинець – Чернівці;

Т-26-01 Чернівці – Вашківці – Путила – КПП «Руська».

У службі додають, що попереджувальні знаки з погодженими схемами об’їздів закритої ділянки дороги будуть встановлені найближчим часом.