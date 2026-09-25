Участь у прощі взяли близько дві тисячі паломників

Поліція Буковини оштрафувала організаторів незаконної хресної ходи УПЦ МП до жіночого монастиря в селі Бояни Чернівецького району. Проща відбулася в четвер, 24 вересня. Прихильники УПЦ МП вийшли з околиці Чернівців і пройшли близько 10 км.

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Про традиційну хресну ходу вірян УПЦ МП повідомив телеграм-канал «СПЖ. Новости Православия». За їхніми даними, близько 2 тис. паломників вийшли вранці 24 вересня з іконами у напрямку села Бояни, де розташований жіночий монастир. Хресну ходу приурочили до святкування пам'яті чудотворного образу Божої Матері «Боянська», відзначення якої синод УПЦ встановив на 25 вересня. Загалом, дорога тривала 6 годин, а прочани пройшли 10 км.

У поліції Буковини в коментарі ZAXID.NET зазначили, що вже встановили організаторів ходи. Оскільки в області діє заборона на проведення масових зібрань під час воєнного стану. У зв’язку з цим, на організаторів ходи правоохоронці склали два протоколи за статтею 185-1 КУпАП (порушення порядку організації та проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій).

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За таке порушення передбачено попередження або штраф до 425 грн. За повторне порушення протягом року карають штрафом від 340 до 1, 7 тис. грн або виправними роботами. Додамо, що протягом року представники Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП організовують 2–3 хресні ходи до різних святинь області. Правоохоронці щоразу їх штрафують.