Організаторів затримали разом з трьома їх клієнтами

На Буковині двох франківчан засудили до 2 років в'язниці за переправлення ухилянтів в Румунію. Організаторів, віком 18 і 19 років, затримали на кордоні неподалік річки Прут. Разом з жителями Франківщини були також троє буковинців, які планували незаконно потрапити до іншої країни.

Двох жителів Івано-Франківської області Віталія Яцентюка та Василя Кисляка судили в Новоселицькому районному суді Чернівецького району. Під час судового засідання чоловіки повністю визнали свою провину в організації незаконного каналу переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

Під час досудового розслідування правоохоронці Буковини встановили, що двоє чоловіків, віком 18 і 19 років в серпні 2024 року намагалися переправити ухилянтів в Румунію через прикордонну зону неподалік села Тарасівці. За попередніми домовленостями, свої «послуги» оцінювали від 7 до 9 тисяч доларів США за переправлення однієї особи поза межами пункту пропуску, повідомили в поліції Буковини у вівторок, 29 жовтня.

Віталій Яцентюк та Василь Кисляк в суді зазначили, що до них звернувся односелець, який запропонував провести чоловіків через державний кордон. За це їм пообіцяли 1000 доларів.

«Обвинувачені спілкувалися з посередниками через Telegram. За вказівкою вони приїхали до готелю “Валерія”, де вже на них чекали “клієнти”. Попередньо в Чернівцях незнайома жінка передала їм камери та насос, оскільки вони мали переплисти річку Прут. 15 серпня 2024 року один із організаторів направився трьома чоловіками в село Тарасівці, де мав би перейти кордон. Однак на польовій дорозі на відстані приблизно 240 м до державної межі його затримали працівники прикордонного загону», – йдеться у вироку Новоселицького районного суду від 24 жовтня.

В скоєному обвинувачені щиро розкаялися та зазначили, що діяли за вказівкою іншої людини, за що їм пообіцяли 1000 доларів. Також чоловіки просили їх суворо не карати. Новоселицький районний суд врахував думки усіх учасників судового розгляду та визнав винними франківчан у злочині та призначив два роки ув’язнення з конфіскацією майна. Вирок суду можна оскаржити в апеляційному суді протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.