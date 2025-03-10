Злочинцями виявилися двоє родичів

На Буковині суд відправив двох чоловіків за ґрати на 15 років за вбивство літнього подружжя. Двоє родичів Олександр та Валентин Москалюки проникли в будинок потерпілих вночі з метою пограбування. Однак застали там власників, а після того, як забрали гроші та коштовні речі, побили жінку і чоловіка обухом від сокири. Від отриманих травм подружжя померло. В суді Москалюки свою провину заперечили.

Вбивство сталося в селі Ставчани Кіцманського району в липні 2022 року. За даними поліцейських 11 липня 2022 року двоє братів з цього населеного пункту пограбували та вбили подружжя пенсіонерів. Потерпілі – жителі Чернівців, у Ставчанах мали дачний будинок, куди час від часу навідувались. Брати завдали удари обухом сокири по голові пенсіонерам, унаслідок яких вони померли. Знаряддя злочину зловмисники сховали у власному домогосподарстві.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що чоловіки проникли в будинок через незачинене вікно веранди. Спочатку один з братів заліз через вікно в приміщення, а потім відчинив двері іншому. В цей час в будинку відпочивали власники. На шум до веранди вийшов чоловік, а побачивши його зловмисники вирішили напасти на господаря, а вже після того пограбувати його.

«Один з обвинувачених, знаходячись в середині будинку, та умисно, за попередньою змовою з іншим обвинуваченим, знаходячись навпроти потерпілого відкрито напав на нього та умисно наніс один удар по голові обухом сокири, яку він заздалегідь взяли з собою, спричинивши потерпілому тяжкі тілесні ушкодження небезпечні для життя в момент спричинення, від яких той впав на підлогу у веранді», – йдеться у вироку Заставнівського районного суду від 25 лютого.

Після цього нападники пішли до кімнати, де залишалася жінка потерпілого, продемонстрували їй сокиру і стали вимагати передати їм гроші та золоті вироби. Під впливом погроз жінка вказала на сумку на газовому опалювальному конвекторі, з якої один з братів забрав 13 тис. грн.

Потім один з нападників повернувся до господаря і ще раз вдарив його по голові обухом сокири, чим спричинив смерть. В той час інший нападник продовжував обшукувати кімнати будинку. Потім вони напали на жінку і теж її побили, спричинивши їй смерть.

Вбивство сталося в дачному будинку літьної пари

В суді один з нападників не визнав своєї провини, а інший визнав її частково. Зокрема вказав, що він не хотів вбивати господарів, лише мав на думці пограбувати їх. Однак врешті вдарив сокирою жінку і та померла. після того, як він повернувся додому, то спалив рукавиці, одяг, в якому був одягнутий, а сокиру заховав.

Заставнівський районний суд визнав двох чоловіків винними за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України. Зокрема у вбивстві двох людей, проникненні у житло з метою пограбування. Суддя за сукупністю вироків призначив їм по 15 років позбавлення волі та з конфіскацією майна та позбавлення права обіймати посади та займатися діяльністю, пов’язаною з наданням, ремонтом та обслуговуванням інформаційних та комутаційних мереж та їх систем строком три роки.