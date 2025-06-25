Чоловікам загрожує штраф до 8,5 тис. грн

В Чернівецькій області прикордонники затримали дев’ятьох чоловіків призовного віку, які в одному авто намагалися незаконно виїхати в Румунію. Правоохоронцям ухилянти повідомили, що за спробу втекти за кордон вони заплатили 84 тис. євро.

Правоохоронці побачили на ділянці відділу прикордонної служби «Красноїльськ» автомобіль, який їхав в бік Румунії польовими дороги, і зупинили його. Всередині виявилося дев’ятеро чоловіків, повідомили в Державній прикордонній службі України в середу, 25 червня.

Під час розмови з прикордонниками ухилянти розповіли, що вони знайшли організаторів незаконного трансферу за кордон в соціальних мережах. Головний організатор схеми домовився з ними, що його помічник доставить їх до кордону, а потім вкаже на карті подальший маршрут руху з України до Румунії в обхід пунктів пропуску.

За такий незаконний трансфер дев’ятеро чоловіків заплатили організатору 84 тис. євро. На місце викликали поліцейських, які встановили, що за кордон намагалися потрапити жителі Івано-Франківської, Чернівецької, Київської, Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей.

Відносно організатора та водія протиправної схеми поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 332 КК України (Незаконне переправлення людей за кордон). Їм загрожує до п’яти років ув’язнення. Стосовно решти затриманих складені матеріали про адміністративне правопорушення за ст. 185-10, 204-1 КУпАП (Незаконний перетин кордону). Ухилянтам загрожує штраф до 8,5 тис. грн, або ж адміністративний арешт на строк до 15 діб.