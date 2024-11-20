Участь в ході взяло приблизно тисяча прихильників УПЦ МП

На організаторів хресної ходи до Свято-Успенського чоловічого монастиря Української православної церкви московського патріархату в селі Кулівці поліцейські склали адміністративні протоколи за незаконну. Про це ZAXID.NET повідомили в поліції Буковини. Хресна хода прихильників УПЦ МП відбулася 20 листопада на межі двох областей – Чернівецької та Тернопільської.

Хресна хода стартувала два дні тому з Чернівців. Близько 15:00 20 листопада майже тисяча прихильників УПЦ МП прибули в чоловічий монастир.

Про те, що прочани дійсно провели пішу ходу до чоловічого монастиря підтвердили і в поліції Буковини. Однак зазначили, що прихильники московського патріархату зробили це самовільно, не попередивши про пішу ходу.

«До правоохоронців звернень чи заяв від громадян з боку громади УПЦ МП, чи з іншої сторони не надходило. Однак, оскільки під час воєнного стану заборонено проводити масові зібрання для паломників, то поліцейські встановили особи організаторів ходи і на них склали адмінпротокол за порушення порядку проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій», – зазначила у коментарі ZAXID.NET речниця поліції Буковини Кароліна Маришева.

Адмінпротоколи склали за ст. 185-1 КУпАП. Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, організатору пішої ходи прочан загрожує штраф в розмірі 425 гривень.

Попередні роки до повномасштабного вторгнення прочани УПЦ МП традиційно йшли хресною ходою з Чернівців до Свято-Успенського чоловічого монастиря, який розташований в селі Кулівці на одному із берегів річки Дністер. Після 2022 року місцева влада з метою безпеки жителів рекомендувала не проводити подібні піші ходи.