Чоловіка затримали під час передачі йому частини коштів

На Буковині правоохоронець за гроші пропонував перевезти ухилянтів повз блокпости до кордону. Чоловік з одного клієнта брав 6,5 тис. євро. Виявили його працівники Державного бюро розслідувань та місцеві поліцейські. Організатора затримали під час передачі йому частини коштів за нелегальний перетин кордону.

Працівники ДБР з’ясували, що один із правоохоронців в прикордонному регіоні Буковини до Румунії допомагає військовозобов’язаним чоловікам незаконно покинути Україну. Під час розслідування встановили, що буковинець пропонував ухилянтам перевезти їх повз блокпости до кордону на власному автомобілі. Надалі, маючи інформацію про чергування і маршрути руху прикордонних нарядів, він пояснював чоловікам маршрут для пішого перетину кордону з Румунією. Коштувала така послуга по 6,5 тис. доларів з кожного клієнта.

«Працівники ДБР та СБУ в неділю, 12 травня 2024 року затримали правоохоронця на гарячому. Чоловік як раз отримував гроші від чергового охочого нелегально покинути країну. Обшуки проводили на території будинку чоловіка», – повідомили в ДБР України в понеділок, 13 травня.

Правоохоронця вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (Організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню порадами й вказівками, вчиненому службовою особою з використанням службового становища, з корисливих мотивів). Наразі чоловіку обирають запобіжний захід, а також розглядають питання про відсторонення його від посади. Буковинцю загрожує позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.