На водія надягли кайданки, бо він напав поліцейського

На Буковині п'яний священник УПЦ МП на асенізаторі спершу скоїв ДТП, а потім побив поліцейського і намагався вихопити в нього табельну зброю. Після вчиненої аварії водій втік з місяця події, але поліцейські швидко розшукали винуватця ДТП. Ним виявився місцевий священнослужитель. Під час розмови поліцейські помітили, що водій нетверезий, а пристрій Драгер показав перевищення допустимої норми алкоголю в крові у майже 10 разів. Вже під час складання адмінпротоколу священник напав на поліцейську.

Аварія сталася 18 серпня у селі Мольниця Герцаївської громади Чернівецького району. Водій вантажівки-асенізатора зіткнувся з дорожнім стовпом, а після того втік з місця на цьому ж транспортному засобі. Про аварію в поліцію повідомили водії, які стали очевидцями події, і місцеві жителі. Патрульні поліцейські одразу розпочали розшук асенізатора та встановлення особи водія.

Невдовзі на одній із доріг правоохоронці помітили подібну вантажівку КамАЗ із пошкодженим в результаті аварії правим боком. Її зупинили, за кермом виявився одягнутий в рясу священник. Джерела ZAXID.NET у правоохоронних органах підтвердили, що водій має відношення до Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП.

Автомобіль КамАЗ отримав пошкодження унаслідок зіткнення зі стовпом. Фото поліції

«Під час спілкування із 42-річним водієм поліцейські помітили у нього явні ознаки сп’яніння та запропонували пройти відповідний тест на місці. Результат алкотестеру Драгер показав 1,94 проміле. Це перевищення допустимої норми алкоголю в крові у майже 10 разів​», – повідомили в поліції Буковини в понеділок, 19 серпня.

Правоохоронці почали складати адмінпротоколи за керування напідпитку, скоєння ДТП і залишення місця аварії. У цей час священник почав себе агресивно поводити, чинити опір працівниці патрульної поліції: завдав тілесних ушкоджень та намагався заволодіти її вогнепальною зброєю. В патрульній поліції Буковини 19 серпня оприлюднили відео з нагрудних камер патрульних поліцейських. На записі чути, що священник чіпляється до патрульної, а потім вона кричить. Священника затримують, у відповідь він російською мовою кричить та лається, що чотири поліцейські напали на “беззащітного”.

Поліцейську госпіталізовано до медичного закладу. Вантажівку вилучили і відвезли на штрафмайданчик. Правоохоронці затримали чоловіка. Відносно водія склали адміністративний протокол за статтею 130 КУпАП (Керування транспортними засобами у стані сп'яніння). Також слідчі поліції внесли відомості про подію до ЄРДР за ч. 2 ст. 342 КК України (Опір працівникові правоохоронного органу). Священнику загрожує штраф до 68 тис. грн або пробаційним наглядом на строк до чотирьох років, або обмеженням волі на той самий строк, або позбавленням волі на строк до двох років.

Додамо, що в селі Молниця, де сталася ДТП знаходиться Банченський Свято-Вознесенський чоловічий монастир, намісником якого є митрополит Банченський Лонгин (Михайло Жар).