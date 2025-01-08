Провокатор намагався втекти в Румунію

На Буковині працівники СБУ та поліції затримали в одному із монастирів УПЦ МП затримали проросійського провокатора, який намагався втекти за кордон. 20-річний житель Черкас постійно в соцмережах вихваляв дії очільників Кремля, а щоб його не знайшли 2,5 роки переховувався в монастирях УПЦ в Тернопільській та Чернівецькій областях.

За даними СБУ Черкащини 20-річний мешканець Черкас після початку повномасштабної війни публікував в Instagram пости на підтримку окупантів. У коментарях і своїх публікаціях зловмисник вихваляв ставленика Кремля правителя російської Чечні Рамзана Кадирова та підпорядковані йому угруповання бойовиків, які воюють проти України. За даними джерела Української Правди, йдеться про мешканця Черкас Олександра Неймета.

«Одночасно провокатор поширював фейки про українських воїнів та закликав їх скласти зброю перед окупантами. Працівники спецслужби викрили його влітку 2022 року. У липні 2022 року зловмисник отримав підозру за ч. 3 ст. 436-2 КК України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників)», – повідомили в СБУ Черкаської області в середу, 8 січня.

За добу до обрання запобіжного заходу підозрюваний приховано залишив свою оселю і почав переховуватися у місцевому жіночому монастирі УПЦ МП. Правоохоронні органи оголосили його в розшук.

Під час пошуків провокатора правоохоронці встановили, що 20-річний черкащанин покинув жіночий монастир і спочатку поїхав на Тернопільщину і там жив при одному із монастирів УПЦ МП. Згодом він переїхав в Чернівецьку область. Там він теж знайшов прихисток в монастирі УПЦ МП. В обмін на «укриття» підозрюваний працював різноробочим.

На Буковині 20-річний зловмисник планував нелегально перетину кордону Румунію. Для цього він почав активно вивчати іноземну мову та розробляти маршрути нелегального перетину кордону. Однак працівники СБУ затримали його біля монастиря.

Наразі підозрюваному обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави, зазначили в Черкаській обласній прокуратурі. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.