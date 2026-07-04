Після встановлення рекорду калач роздали гостям свята

У суботу, 4 липня, у Чернівцях офіційно встановили новий рекорд України - «Найбільший батьківський калач в Україні, виготовлений як символ буковинської весільної традиції та родинного благословення». Солодкий виріб мав вагу 665 кг та 160 см висоти. Про це повідомили представники Книги світових рекордів (Book World Records).

Як йдеться в повідомленні, рекорд зафіксували під час Петрівського ярмарку – масштабної культурно-гастрономічної події Буковини, що об’єднує місцевих виробників, майстрів і крафтових пекарів. На приготування калача витратили 461,5 кг борошна, 171,6 л води, 1147 яєць, понад 50 кг цукру, майже 27 кг маргарину, понад 13 кг дріжджів, 11,4 літра олії та понад 4,5 кг солі.

«Батьківський весільний калач є одним із найважливіших символів української весільної обрядовості. Він уособлює батьківське благословення, продовження роду, добробут і єдність двох родин. Кожен декоративний елемент має власне значення: колоски символізують достаток, голуби – любов і вірність, переплетення – єдність сімей, квіти – красу та розвиток, а сонце – захист і благословення», – йдеться у повідомленні.

Фото Book World Records

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Рекорд про найбільший батьківський весільний калач зафіксував для Книги рекордів України Михайло Хмелевський. Калач створили майстри мережі фірмових магазинів NIKONOVA. Книга світових рекордів також відзначила дипломом засновницю мережі Наталію Ніконову за втілення масштабного проєкту. Після встановлення рекорду калач роздали гостям свята.