Обвинувачений продавав сигарети з-під прилавка на Калинівському ринку

На Буковині судили продавця підакцизних сигарет, який продавав нелегальний товар з-під прилавка на Калинівському ринку. Суд заборонив жителю Чернівці рік займатися будь-якою торгівлею. Також чоловік отримав 3 роки умовного покарання та штраф.

Під час досудового розслідування працівники управління боротьби з економічними злочинами з’ясували, що чоловік продавав сигарети без марок акцизного податку на території Калинівського ринку. Також у чернівчанина була послуга – доставка сигарет за адресами. Для цього він використовував службу доставки.

Правоохоронці затримали чернівчанина, провели обшуки за місцем його торгівлі на Калинівському ринку та в нього вдома. «За результатами обшуків детективи вилучили понад 5000 пачок тютюнових виробів вартістю майже 500 тис. гривень», – повідомили в управлінні Бюро економічної безпеки в четвер, 27 червня.

Чоловіку повідомили про підозру за незаконний продаж сигарет без акцизних марок і справу передали до суду. Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою вину і розкаявся. Шевченківський міськрайонний суд Чернівців виніс вирок та призначив покарання у вигляді позбавлення волі умовно строком на 3 роки. Також обвинуваченому заборонили обіймати посади чи займатися торгівлею строком на 1 рік та присудили штраф в розмірі 85 тис. грн. Вся вилучена фальсифікована тютюнова продукція підлягає подальшому знищенню, а майно, здобуте злочинним шляхом – конфіскації в дохід держави. На вирок суд можна подати апеляційну скаргу.