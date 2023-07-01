Один з автомобілів в'їхав в табло АЗС після зіткнення

На Буковині в смертельній аварії загинув 20-річний водій. Чоловік на швидкості зіткнувся з мікроавтобусом, який їхав по переду, а після того влетів в електронне табло АЗС. Від удару автомобіль Ford Transit перевернувся разом з шістьма людьми всередині.

Аварія трапилася сьогодні, 1 липня, на автодорозі між населеними пунктами Білоусівка – Коболчин. Житель села Струмок, який керував Opel Astra, зіткнувся з мікроавтобусом Ford Transit, який їхав попереду. На місце ДТП очевидці викликали поліцію та бригади швидкої допомоги. Поліцейські попередньо встановили, що 20-річний водій Opel Astra спровокував аварію.

«20-річний водій автівки Opel Astra не вибрав безпечної швидкості руху та допустив зіткнення з їдучим попереду автомобілем Ford Transit під керуванням 69-річним жителем села Романківці. Після зіткнення мікроавтобус перекинувся, а легковий автомобіль в’їхав в табло АЗС», – повідомили в поліції Буковини.

Мікроавтобус після зіткнення перекинувся

В результаті аварії молодший з водіїв від отриманих травм загинув на місці події. Кермувальника мікроавтобуса та ще п’ятьох його пасажирів віком від 47 до 72 років із тілесними ушкодженнями різного ступеня важкості доправили до місцевої лікарні.

Відомості про аварію слідчі поліції внесли до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Правоохоронці встановлюють усі обставини смертельного ДТП.