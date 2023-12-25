В лікарню госпіталізували 6-річного хлопчика

На Буковині вранці 25 грудня трапилася смертельна ДТП. Внаслідок аварії, 26-річний житель Чудейської громади отримав тілесні ушкодження не сумісні з життям. Ще п’ятеро буковинців, серед яких двоє маленьких дітей, травмувалися. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Повідомлення до правоохоронців про дорожньо-транспортну пригоду в села Буденець надійшло вранці 25 грудня. На місце події виїхали співробітники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції та слідчо-оперативна група з м. Сторожинець. Також очевидці на місце аварії викликали швидку медичну допомогу.

«Попередньо поліцейські встановили, що порушення Правил дорожнього руху призвело до з’їзду легкового автомобіля в кювет, а після того авто зіткнулося з деревом і перекинулося. Наразі правоохоронці з’ясовують хто з чоловіків перебував за кермом на момент аварії. В результаті ДТП 26-річний чоловік отримав травми не сумісні з життям», – повідомили в поліції Буковини в понеділок, 25 грудня.

В аварії травми отримали 31-річний чоловік, дві жінки, віком 22 та 27 роки, однорічна дівчинка та 6-річний хлопчик

Ще п’ятеро буковинців, які перебували в салоні автівки, доправили до лікарні для надання медичної допомоги. Однорічну дівчинку лікарі оглянули та відпустили додому, а 6-річного хлопчика з тілесними ушкодженнями госпіталізували. 31-річний чоловік та дві жінки, віком 22 та 27 роки, отримали садна голови.

Тіло загиблого поліцейські направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті. Слідчі поліції внесли факт ДТП в ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть людини).