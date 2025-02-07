Правоохоронці Буковини викрили в службовій недбалості працівницю районного ЦНАПу, яка незаконно передала три земельні ділянки у приватну власність. Попередня вартість землі – понад 2,3 млн грн. Жінці оголосили підозру. Їй загрожує до 5 років за ґратами.

Земельні ділянки перебували в комунальній власності однієї з територіальних громад Чернівецького району. Співробітники слідчого управління поліції спільно із колегами обласного управління СБУ під час розслідування з’ясували, що землі вибули з громади, їх отримав приватний підприємець.

Правоохоронці в, становили, що до злочинних дій причетна 54-річна уродженка Тернопільщини. Жінка працювала на посаді державного реєстратора ЦНАПу однієї територіальної громади Чернівецького району. Вона незаконно перереєструвала три державні земельні ділянки у приватну власність іншої особи, повідомили в поліції Буковини в п’ятницю, 7 лютого.

Попередньо, сума збитків завданих територіальній громаді становить понад 2,3 млн грн. Слідчі поліції за процесуального керівництва Чернівецької прокуратури повідомили держреєстраторці про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України (Службова недбалість). Триває розслідування. Відповідно до санкції статті за скоєне підозрюваній загрожує до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.