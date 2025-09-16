В громаді наклали вето на відведенні для ДПСУ ділянки

На Буковині у місті Сокиряни, що неподалік кордону з Молдовою, виник скандал між громадою та загоном Державної прикордонної служби. Причина конфлікту – військовослужбовці риють рови на ділянках селян та не дають мешканцям зібрати врожай. Водночас у пресслужбі прикордонного загону зазначають, що землю раніше передали їм у користування.

Про конфлікт повідомив міський голова Сокирян Василь Козак. Він зазначив, що наклав вето на рішення сесії щодо відведення земельних ділянок для відділу прикордонної служби «Сокиряни».

«Після призначення нового начальника відділу прикордонної служби у місті Сокиряни Ярослава Ясінського виникла критична ситуація: прикордонники копають рови на приватних земельних ділянках без дозвільних документів. Роботи ведуться на ділянках, де люди ще не зібрали врожай. Начальник Ясінський уникає зустрічей та переговорів», – зазначив Василь Козак.

Він додав, що створив комісію для обстеження земельних ділянок, на яких прикордонники вирили рови. Також комісія має опитати місцевих жителів і з’ясувати, скільки збитків їм завдали та де саме люди ще не зібрали осінній врожай. У міській раді закликали керівника прикордонного загону припинити роботи до з'ясування всіх обставин.

У пресслужбі Чернівецького прикордонного загону в коментарі для ZAXID.NET пояснили, що земельні роботи ведуть для облаштування захисних інженерних мереж уздовж державного кордону.

«Інженерне облаштування здійснюється на земельних ділянках, розташованих вздовж кордону. Така діяльність підрозділів Державної прикордонної служби регламентована законами України та іншими нормативно-правовими актами», – зазначили в Чернівецькому прикордонному загоні.

У пресслужбі додали, що на засіданні сесії Сокирянської міськради у березні депутати ухвалили рішення про надання дозволу на розробку документації щодо відведення ділянок у постійне користування прикордонному загону.

«Ці земельні ділянки перебували в комунальній власності Сокирянської громади. На одній із сесій ухвалили рішення про надання дозволу на розробку документації щодо відведення ділянок у постійне користування. Після підготовки документів вони були затверджені рішенням чергової сесії Сокирянської міської ради, а земельним ділянкам було визначено нове цільове призначення, а саме – "Для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби України”», – зазначили у пресслужбі Чернівецького загону.

За словами прикордонників, процедуру передачі земель вздовж державного кордону проводять у всіх територіальних громадах, де проходить державний кордон. У Сокирянській громаді на сесії ухвалили всі необхідні рішення, однак землі остаточно не передали й ними користувалися місцеві жителі. Наразі роботи призупинили, щоб мешканці могли зібрати урожай. Після цього облаштування інженерних мереж продовжать, а вже наступного року місцеві мешканці не зможуть користуватися цими ділянками.