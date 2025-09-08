Аварія сталася неподалік від Хотина

На Буковині поліцейські оперативно затримали водія, причетного до смертельної ДТП. Чоловік наїхав на мотоцикліста, але не зупинився, щоб допомогти постраждалому, а поїхав. Водій двоколісного від отриманих травм загинув на місці.



Смертельна аварія сталася увечері 6 вересня у селі Рукшин Дністровського району. На місці події правоохоронці виявили мотоцикл Spark та тіло 65-річного жителя села, повідомили в поліції Буковини. Попередньо правоохоронці встановили, що невідомий водій зіткнувся з мотоциклістом та втік. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці. Тіло правоохоронці направили на судово-медичну експертизу. На пошуки водія і легкового автомобіля направили наряди поліції області.

Менш ніж за дві години в селі Припруття Чернівецького району співробітники поліції зупинили автомобіль Volkswagen Passat B5 із характерними пошкодженнями після ДТП. За кермом перебувала 39-річна жителька Чернівців. У салоні знаходився 34-річний чоловік, який повідомив правоохоронцям, що саме він був причетний до смертельної аварії в селі Рукшин.

Поліцейські затримали буковинця та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі поліції внесли відомості про ДТП до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та ч. 1 ст. 135 (залишення в небезпеці). Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди. Винуватцю загрожує до восьми років позбавлення волі.