Під парафіном в свічках були мішки зі солями

На Буковині водій міжнародного автобуса намагався вивезти за кордон 6 кг наркотиків в парафінових свічках. Сховок з психотропами випадково знайшов службовий собака під час огляді. На сканері прикордонники побачили, що всередині свічок може бути якась речовина. Згодом з’ясувалося, що під парафіном були мішки зі солями.

Велику партію наркотиків в парафінових свічках прикордонники Буковини виявили увечері 22 вересня. Через пункт пропуску «Порубне – Сірет» на виїзд до Румунії прямував пасажирський автобус сполученням Київ – Стамбул. 48-річний водій, громадянин Туреччини в документах зазначив, що не перевозить ніяких заборонених речовин.

Однак, напередодні оперативникам Чернівецького прикордонного власні джерела надали інформацію, що через цей автобусний маршрут, ймовірно, діє міжнародний наркоканал. Автобус та багаж пасажирів прикордонники скерували на поглиблений огляд.

«Під час детальної перевірки службовий собака вказав на валізи, в яких знаходилися звичайні парафінові свічки різних форм та розмірів. За допомогою спеціального сканера правоохоронці додатково просвітили вантаж. Після цього прикордонники розбили одну свічку і побачили, що всередині є психотропи», – повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України в понеділок, 23 вересня.

Після цього кожну свічку розбили і виявили чимало наркотиків. В результаті правоохоронці в свічках знайшли психоактивну речовину, яку називають наркотичною сіллю. Загальна вага речовини становить близько 6 кг.

Знахідку вилучили та передали на експертизу. Водія автобуса, громадянина Туреччини затримали для з’ясування, чий саме це багаж. Триває розслідування.