Аварія сталася в липні 2024 року поблизу села Романківці

Сокирянський районний суд ув’язнив 20-річного студента на 4,5 роки в'язниці за смертельну ДТП, в якій загинула 12-річна дівчина. Аварія сталася в липні 2024 року на дорозі Данківці – Вартиківці – Кельменці – Сокиряни неподалік села Романківці Дністровського району. 20-річний водій Audi А4 зіштовхнувся з Daewoo Matiz, за кермом якого була 34-річна водійка. Від отриманих травм на місці загинула 12-річна пасажирка Daewoo Matiz.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що аварія сталася близько 21:55 7 липня 2024 року. Обвинувачений Ігор Дикий керував Аudi А4. Після того, як проїхав зупинку громадського транспорту «Романківці», він почав обгін попутного авто BMW Х5. Однак обвинувачений не впевнився, що на зустріч йому ніхто не їде і здійснив зіткнення із зустрічним автомобілем марки Daewoo-Matiz, в якому перебували водійка і її 12-річна донька.

Від удару дівчина отримала важкі травми голови від чого настала її смерть. Крім цього, пасажир авто Audi А4 також отримав середні травми, які призвели до тривалого розладу здоров’я.

«Обвинувачений в судовому засіданні свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення визнав в повністю. Він щиро розкаявся у вчиненому та усвідомив настання тяжких наслідків в результаті його протиправних дій. Просив його суворо не карати», – йдеться у вироку Сокирянського суду від 7 лютого.

Також Ігор Дикий визнав частково цивільний позов від матері загиблої жінки про відшкодування моральної шкоди на суму 2 млн грн. При цьому, обвинувачений просив врахувати, що у нього відсутні будь-які доходи, оскільки він є студентом та на даний час не працевлаштований. Також просив врахувати те, що його батьки раніше пересилали 200 тис. грн, як часткову компенсацію. Однак потерпіла відмовилася його отримувати.

Сокирянський районний суд визнав винним Ігоря Дикого винуватим у вчиненні смертельної ДТП і призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк 4,5 роки з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 2 роки. До набрання даним вироком законної сили запобіжний захід стосовно обвинуваченого залишити обраний – тримання під вартою в ДУ «Чернівецький слідчий ізолятор».

Також суд частково задовільнив цивільний позов потерпілої про відшкодування моральної шкоди. Зокрема Ігор Дикий має перерахувати 1 млн грн моральної шкоди.