Цього року на Буковині мають завершити капітальний ремонт моста на трасі М-19, яка веде до кордону з Румунією. На це з держбюджету виділили 43,8 млн грн. Щодня через цей міст проїжджають тисячі вантажних та легкових авто. Це єдиний капітальний ремонт, запланований у Чернівецькій області в 2025 році, пише «Суспільне.Чернівці».

У відповідь на запит «Суспільного» в Чернівецькій обласній військовій адміністрації зазначили, що, згідно з законом про державний бюджет на 2025 рік, субвенція з держбюджету на ремонти доріг в області не передбачена. Гроші в розмірі 102 млн грн виділили лише на утримання і поточний дрібний ремонт.

Як виняток, капітально планують відремонтувати аварійний міст на трасі М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече, який є на шляху до пункту пропуску з Румунією «Порубне – Сірет». Ця дорога інтегрована у європейську мережу, з початком повномасштабного вторгнення на ній збільшився трафік.

Міст розташований в межах села Опришени Глибоцької громади. На його ремонт з державного бюджету виділили 43,8 млн грн. У Чернівецькій обласній службі відновлення та розвитку інфраструктури розповіли, що конструкцію збудували у 1931 році, а її протяжність становить 12,5 метра. У 2008 році міст частково реконструювали. Того ж року був сильний паводок і вода з річки Котовець пошкодила опори конструкції. У 2023 році оголосили тендер на 41 млн грн на ремонт моста, який мав відбутися в 2024 році. Цьогоріч на ремонт цієї споруди виділять гроші, завершити роботи планують до кінця 2025 року.