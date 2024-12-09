Аварія сталася в селі Звинячин Чернівецького району

П'яний водій, який влітку 2024 року наїхав на двох неповнолітніх в селі Звенячин Чернівецького району, отримав 4 років в'язниці. Також суд позбавив його водійських прав на 6 років та зобов’язав виплатити 100 тис. грн моральної шкоди.

Аварія сталася близько 22:00 27 липня на дорозі по вул. Шевченка в селі Звенячин Чернівецького району. 12-річна дівчина та 14-річний хлопець йшли по обочині дороги, коли на них наїхав автомобіль ВАЗ 2108. Під час розслідування поліцейські з’ясували, що водій під час руху перебував в стані алкогольного сп’яніння, і не зміг правильно оцінювати дорожні обставини і координувати власні дії. Також обвинувачений перевищив допустиму швидкість в межах населеного пункту.

«Наближаючись до будинку № 9 на вулиці водій проявив неуважність до дорожніх обставин та самовпевненість у своїх діях, в результаті чого допустив наїзд на неповнолітніх пішоходів, які рухались вздовж лівого краю проїзної частини дороги на зустріч автомобілю», – йдеться у вироку Заставнівського районного суду від 27 листопада.

Внаслідок ДТП один пішохід отримав садна та травми голови, струс головного мозку, перелому поперекового хребця, які відповідно до висновку судово-медичної експертизи належать до тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості. Інший потерпілий отримав важкі і небезпечні для життя травми, а саме перелому основи черепа, забою головного мозку середнього ступеня тяжкості, множинних саден та синців обличчя, тулуба, кінцівок, закритого перелому стегна ноги. Такі травми, відповідно до висновку судово-медичної експертизи, відносяться до тяжких тілесних ушкоджень.

В суді свою вину чоловік визнав повністю. Вказав, що дорожньо-транспортна пригода трапилась через те, що він кермував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння та відволікся на телефон. Його засуджено до 4 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 6 років. Також суд постановив стягнути з обвинуваченого на користь малолітньої потерпілої 100 тис. грн моральної шкоди. На вирок можна подати апеляційну скаргу.