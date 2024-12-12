Організував нелегальну схему громадянин сусідньої країни

Правоохоронці Буковині викрили організатора та його спільників, які ввозили в Україну, а потім продавали «гуманітарних» авто. Транспорт був призначений для Збройних сил України. Поліцейські встановили, що завдяки детально розробленій і підготовленій шахрайській схемі зловмисними заробили близько 3,5 млн грн. Організував нелегальну схему громадянин сусідньої країни.

Працівники управління стратегічних розслідувань Нацполіції в Чернівецькій області встановили, що злочинну схему організував 30-річний чоловік. Він є громадянином іншої країни, однак часто бував на Буковині. До схеми він залучив ще кількох буковинців.

Сам організатор відповідав за пошук авто в країнах Європейського Союзу, а також вів перемовини з власниками щодо умов продажу. Серед його спільників були як жінки, так і чоловіки, старше 60 років. Вони, за вказівкою організатора, забирали автомобілі та переправляли їх в Україну.

«Щоб не сплачувати акцизний податок та митні платежі, автівки завозили як гуманітарну допомогу для низки фіктивних благодійних фондів, відкритих на підставних осіб. Надалі зловмисники продавали “гуманітарку” за готівку, як цивільним громадянам, так і військовим», – повідомили в Департаментів стратегічних розслідувань Нацполіції України в четвер, 12 грудня.

️Загалом за такою схемою зловмисники ввезли та продали 21 авто. Внаслідок протиправних дій фігурантів сума несплачених обов’язкових платежів до держбюджету сягнула 3,5 млн грн. Правоохоронці затримали організатора під час продажу позашляховика за 6 000 доларів.

Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки в Чернівецькій області оголосили організатору про підозру за ч. 2 ст. 201-4, ч. 1 ст. 209 КК України (Контрабанда, переміщена через державний кордон), повідомили в БЕБ Буковини. Санкція статті передбачає карається штраф до 2 млн 125 тис. грн або позбавленням волі на строк від шести до одинадцяти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Наразі підозрюваного взято під варту строком на 60 діб із правом несення майже 1, 75 млн грн застави.