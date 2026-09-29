Загалом вилучили понад 60 одиниць різної техніки

На Буковині прикордонники викрили водія, який намагався ввезти в Україну контрабандну техніку популярних моделей. Серед вилученого – нові iPhone 18, ігрові приставки та екшн-камери. Загалом порушник планував провезти продукцію на понад 1,6 млн грн.

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Про вилучену партію контрабандної техніки повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України у вівторок, 29 вересня. Порушення зафіксували в міжнародному пункті пропуску «Красноїльськ».

У ящику також були телефони останньої марки iPhone

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За інформацією сприкордонників, 21-річний громадянин України намагався ввезти товар у власному легковому автомобілі. Під час поглибленого огляду виявили понад 60 одиниць техніки відомих брендів — від комп’ютерних мишок до останніх моделей смартфонів iPhone.

Незадекларовану продукцію орієнтовною вартістю понад 1,6 млн грн вилучили. Митники склали на правопорушника протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу (приховування товару від контрою). Йому загрожує штраф від 50 до 100% вартості контрабандних товарів.