Військова зі Львова здобула три золота і срібло на чемпіонаті світу з гирьового спорту
Представники Львівщини вибороли вісім медалей на змаганнях
Спортсмени Львівщини здобули п’ять золотих і три срібні медалі на Чемпіонаті світу з гирьового спорту. Змагання відбувалися з 14 до 18 листопада у Ризі (Латвія), інформує Департамент спорту, молоді та туризму Львівської ОДА.
Результати спортсменів Львівщини такі:
- Анжеліка Намєснік здобула чотири нагороди: золото у поштовху, сумі двоборства та естафеті з довгого циклу, а також срібло у ривку;
- Данило Вишинський – срібна медаль у триборстві серед дорослих у ваговій категорії до 78 кг;
- Андрій Бережнюк – срібло у ривку серед дорослих (194 підйоми) та золото у ривку з довільною зміною рук серед юніорів;
- Василь Лапай – золота медаль серед аматорів.
фото ЛОВА
Як розповіли в обласному департаменті спорту, Данило Вишинський та Андрій Бережнюк представляють Львівський державний університет внутрішніх справ. Анжеліка Намєснік – Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Анжеліка Намєснік є військовослужбовицею Збройних сил України – старша лейтенантка, викладачка Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові. Вона є рекордсменкою України: у серпні 2026 року вона виконала 1565 ривків гирі вагою 12 кг за одну годину з довільною зміною рук. На Чемпіонаті Європи 2026 року у Йорку спорстменка стала абсолютною чемпіонкою Європи з гирьового спорту.