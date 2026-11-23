Спортсмени представляють університет внутрішніх справ та Сухопутну академію

Спортсмени Львівщини здобули п’ять золотих і три срібні медалі на Чемпіонаті світу з гирьового спорту. Змагання відбувалися з 14 до 18 листопада у Ризі (Латвія), інформує Департамент спорту, молоді та туризму Львівської ОДА.

Результати спортсменів Львівщини такі:

Анжеліка Намєснік здобула чотири нагороди: золото у поштовху, сумі двоборства та естафеті з довгого циклу, а також срібло у ривку;

Данило Вишинський – срібна медаль у триборстві серед дорослих у ваговій категорії до 78 кг;

Андрій Бережнюк – срібло у ривку серед дорослих (194 підйоми) та золото у ривку з довільною зміною рук серед юніорів;

Василь Лапай – золота медаль серед аматорів.

фото ЛОВА

Як розповіли в обласному департаменті спорту, Данило Вишинський та Андрій Бережнюк представляють Львівський державний університет внутрішніх справ. Анжеліка Намєснік – Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

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Анжеліка Намєснік є військовослужбовицею Збройних сил України – старша лейтенантка, викладачка Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові. Вона є рекордсменкою України: у серпні 2026 року вона виконала 1565 ривків гирі вагою 12 кг за одну годину з довільною зміною рук. На Чемпіонаті Європи 2026 року у Йорку спорстменка стала абсолютною чемпіонкою Європи з гирьового спорту.