Працівники ТЦК надягнули кайданки на чоловіка та силоміць посадили в автомобіль

На Черкащині за останній тиждень зафіксували сім випадків можливих порушень прав людини та можливих злочинів, до яких можуть бути причетні службовці Звенигородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це у четвер, 13 серпня, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Один із випадків стосувався чоловіка, який мав законні підстави для відстрочки від мобілізації, оскільки здійснював догляд за батьком. За словами омбудсмена, дорогою на роботу біля нього зупинився автомобіль, з якого вийшли люди у військовій формі.

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Чоловікові, як стверджується, заламали руки, надягнули кайданки та силоміць посадили в автомобіль. Він встиг лише зателефонувати батькові та повідомити, що його нібито викрали. Через приблизно дві години чоловіка привезли за 140 км від його дому. При цьому він залишився без їжі, грошей та особистих речей.

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Також чоловік заявив про погрози зброєю, фізичний тиск і примушування до проходження військово-лікарської комісії. Ситуацію вдалося врегулювати після втручання представниці омбудсмена в Черкаській області. Після цього чоловік зміг повернутися додому.

Дмитро Лубінець зазначив, що цей випадок не був поодиноким. Незадовго до цього до Звенигородського ТЦК за схожих обставин доставили іншого чоловіка, який був виключений з військового обліку. За словами омбудсмена, за короткий проміжок часу зафіксували вже кілька подібних ситуацій, тому вони потребують окремої уваги.

Лубінець заявив, що всі встановлені факти перевірять, а діям службових осіб, які можуть бути до них причетними, нададуть правову оцінку. Водночас омбудсмен наголосив, що необхідність мобілізації не може бути підставою для незаконного застосування сили щодо громадян.

«Мобілізація потрібна державі. Але мобілізувати – не означає безпідставно силоміць запихати людину в автомобіль, одягати кайданки та везти за сотні кілометрів від дому. Фізичний тиск не мотивує. Він лише породжує страх, обурення і недовіру», – наголосив Лубінець.

Нагадаємо, у квітні представник омбудсмена виявив в Ужгородському РТЦК та СП незаконне утримання чоловіків, вилучення документів і телефонів, неналежні побутові умови та проблеми з наданням медичної допомоги. Керівнику центру та начальнику групи військового обліку згодом оголосили підозри у перевищенні службових повноважень і незаконному позбавленні волі понад 20 чоловіків.

8 серпня під час перевірки Берегівського РТЦК та СП також виявили порушення. Зокрема, чоловіків із чинними відстрочками не випускали з території центру, а посадовці, за даними омбудсмена, самовільно анульовували відстрочки без рішень відповідних комісій.

10 серпня Дмитро Лубінець заявив про тиск на свого представника на Закарпатті Андрія Крючкова після виявлення порушень. На тлі цих подій головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий відсторонив начальника Закарпатського обласного ТЦК та СП.