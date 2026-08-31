На Дніпропетровщині викрили на хабарництві полковника

Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України затримали на Дніпропетровщині полковника ЗСУ та трьох його спільників за одержання хабаря у 20 тис. доларів. За ці гроші затримані обіцяли перевести бійця з передової до тилової частини. Про це у понеділок, 31 серпня, повідомили на сайті ДБР.

Затримані – полковник, двоє солдатів та військовий у відставці. За даними слідчих, з ними зв’язалася знайома військового, який виконує бойові завдання на фронті. Жінка скаржилася на складні умови служби військового, після чого їй запропонували перевести бійця до тилу за 20 тис. доларів.

Спершу ділки отримали 10 тис. доларів, однак бійця лише перевели з передової на командно-спостережний пункт, а обіцяного переведення до тилової частини не відбулося. Військовий почав вимагати виконання домовленостей, у відповідь йому погрожували знову відправити на передову та вимагали переказати другу частину хабаря на криптогаманець. Після отримання ще 10 тис. доларів СБУ та ДБР затримали полковника та трьох його спільників.

Під час обшуків у затриманих вилучили гроші, отримані раніше, чорнові записи та кілька фальшивих паспортів. Їм повідомили про підозру у зловживанні впливом, вчиненому за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України). Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі. Суд уже обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

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