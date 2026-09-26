Наслідки атаки на Дніпропетровщину 26 вересня

У суботу, 26 вересня, російські окупанти завдали авіаційного удару по Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинули 17-річна дівчина та жінка, ще двоє людей зазнали поранень, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За даними голови ОВА, росіяни атакували авіабомбою Синельниківський район Дніпропетровської області. У пресслужбі Дніпропетровської обласної прокуратури уточнили, що авіаційний снаряд був керованим.

Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки. Двоє людей зазнали поранень, серед них – 6-річний хлопчик. Ще двоє людей загинули.

«17-річна дівчина та 59-річна жінка загинули внаслідок ворожого авіаудару по Синельниківщині», – повідомив Ганжа.

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Крім того, росіяни атакували Нікопольський район Дніпропетровщини. Окупанти застосували FPV-дрони проти цивільних. Внаслідок атаки пошкоджена адміністративна будівля, приміщення магазину, житлові будинки та автомобілі. Троє людей зазнали поранень.

Прокурори області задокументували наслідки атак та відкрили кримінальні провадження за фактами вчинення воєнних злочинів.