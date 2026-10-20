На Донеччині військові посадовці продвавали цивільним продукти частини

Державне бюро розслідувань викрило на Донеччині двох посадовців військової частини, які продавали цивільним продукти, призначені для військових. Про це у вівторок, 20 жовтня, повідомили на сайті ДБР.

За даними слідчих, одна з військових частин на Донеччині отримувала продукти для більшої кількості військовослужбовців, ніж фактично перебувало у підрозділі.

Встановлено, що начальник складу роти забезпечення продовольством, який відповідав за облік продуктів, привласнював надлишок і продавав його цивільним жителям Краматорського району.

Правоохоронці наголошують, що контролювати видачу продуктів відповідно до чисельності особового складу мав начальник продовольчої служби тилу логістики, однак він цього не робив.

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«Він систематично оформлював накладні із завищеною кількістю військовослужбовців, хоча мав доступ до документів, за якими міг перевірити ці дані», – йдеться у повідомленні ДБР.

Таким чином, із вересня 2025 року до лютого 2026 року жителям Донеччини продали продуктів військової частини на 2,7 млн грн.

Працівники ДБР викрили схему та вилучили документацію, яка підтвердила незаконні дії посадовців військової частини.

Начальнику складу господарчого взводу роти забезпечення продовольством повідомили про підозру у привласненні військового майна, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України). Своєю чергою, начальнику продовольчої служби тилу логістики повідомили про підозру в недбалому ставленні до служби під час дії воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Військовим загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у травні 2026 року правоохоронці викрили схему постачання військовим неякісних сухпайків на понад 70 млн грн.