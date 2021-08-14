Нападникам на журналіста Олександра Кужельного загрожує до п’яти років позбавлення волі

Невідомі напали на фотокореспондента сайту «Букви» Олександра Кужельного після акції партії «Національний корпус», яка відбулася 14 серпня біля Офісу президента в Києві. Вимагали від журналіста видалити фотографії.

Зі слів Кужельного, якого цитують «Букви», під час акції протесту до нього підійшов невідомий в балаклаві та «в імперативній формі переконував його піти». Після цього журналіст вирішив залишити акцію одразу після її завершення.

Після того, як акція протесту закінчилася його наздогнала група невідомих та вимагала в агресивній формі видалити фотографії та, як пишуть «Букви», застосувала до нього фізичну силу.

«Я сказав, що я журналіст, прийшов, аби вести зйомку. Спитали, з якого видання, я показав “корочку”. Але вони не відчепилися, почали казати, що я “лівак”. Я запропонував їм підійти до Андрія Білецького, він підтвердить, що я журналіст. Вони не були згодні нікуди йти. Один почав мене бити по нозі, інший кудись в голову, і я впав», – розповів він.

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Він розповів, що напад завершився, коли до нього почали підходити інші журналісти, які були присутні на акції. Після нападу до Кужельного підійшов і Білецький, який «засудив напад та пообіцяв допомогти ідентифікувати причетних до нього», пишуть «Букви».

Водночас прес-служба Нацполіції повідомила, що за фактом нападу на Кужельного вже відкрито справу за статтею про погрозу або насильство щодо журналіста. Нападникам загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що суботу, 14 серпня, представники партії «Національний корпус» в суботу, 14 серпня, проводять в Києві акцію протесту під назвою «Зупинимо капітуляцію». Акція завершилася сутичками, що розпочалися після того, як поліцейські не пропустили активістів до Офісу президента. В результаті постраждали семеро поліцейських та ще кілька нацгвардійців.

В анонсі партії «Національного корпусу» йшлося, акція була спрямована проти «імплементації формули Штаймайєра в українське законодавство та відновлення подачі води до окупованого Криму». Крім того, представники цієї організації також звинуватили владу в репресіях – нещодавно СБУ затримала сімох членів «Нацкорпусу» за підозрою у рекеті харківських підприємців.