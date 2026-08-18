У 18 років Євген повернувся з Туреччини, щоб вступити до лав ЗСУ

На Донбасі загинув 21-річний морський піхотинець Євген Мінженер, який проходив реабілітацію після встановлення протезу в Національному реабілітаційному центрі «Незламні» у Львові. Про загибель військового на своїй фейсбук-сторінці повідомив його друг, теж військовий, Ярослав Грубич.

«На свій молодий вік Жека був головним сержантом, командиром взводу БПЛА, після важкого поранення вернувся в стрій… Сьогодні підтвердилось, що морпіх Євген Мінженер на щиті. Люблю тебе, братику», – написав він.

У центрі «Незламні» у травні 2026 року розповіли історію Євгена Мінженера: хлопець народився на Херсонщині, в шкільному віці переїхав в Туреччину з родиною, але щойно йому виповнилося 18 років, повернувся в Україну.

В березні 2023 року він пішов служити в 38-му окрему бригади морської піхоти, де став оператором дронів. 10 квітня 2025 року отримав поранення внаслідок атаки ворожого дрона – втратив частину стопи, що потребувало ампутації. Спочатку хлопцеві зробили операцію в Дніпрі, потім – дві у Львові. Після встановлення протезу та реабілітації він повернувся на фронт.

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У листопаді 2025 року президент України Володимир Зеленський нагородив Євгена Мінженера державною нагородою – Хрестом бойових заслуг.