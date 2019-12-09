На горищі будинку ТРК «Люкс» у центрі Львова знайшли бойовий автомат з глушником

Зброя була захована у валізі на горищі

СуспільствоСофія Лазуркевич, 9 грудня207011

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На горищі будинку ТРК «Люкс» у центрі Львова знайшли бойовий автомат з глушником
фото ZAXID.NET
Автомобілі поліції під будинком на площі Галицькій, 15, де виявили арсенал зброї

Ввечері у неділю, 8 грудня, у центрі Львова на горищі 4-поверхового будинку, де розташовані редакції кількох львівських ЗМІ, було виявлено бойовий автомат з глушником та коліматорним прицілом з патронами. На місці працювала слідчо-оперативна група, що встановлюватиме обставини події.

Як розповів ZAXID.NET фінансовий директор ТРК «Люкс» Олександр Деніщук, автомат з коліматорним прицілом, глушником та бойовими патронами, в тому числі і бронебійними, знайшли на горищі з вільним доступом. Співробітники компанії, які регулярно обстежують горище, знайшли там валізу, у якій виявили зброю. Зовні знайдений автомат схожий на чеську модель CZ Sа vz.58, однак точнішу інформацію зможуть надати правоохоронці після проведення експертизи.

фото поліції

«З цього горища видно тільки внутрішній двір будинку і сходову клітку, де проходять відвідувачі та працівники ТРК «Люкс» та сайту ZAXID.NET», – сказав Олександр Деніщук.

На місце події викликали правоохоронців, які зараз розслідують, хто та з якою метою заховав автомат на горищі будівлі.

Додамо, що у будинку на площі Галицькій, 15 розташовані кілька редакцій, що входять до медіа-холдингу ТРК «Люкс». Зокрема, йдеться про ZAXID.NET, радіо «Люкс ФМ», сайт 24 каналу та портал Футбол 24. Також у цьому будинку розташоване управління комунальної власності Львівської міськради.

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