На горищі будинку ТРК «Люкс» у центрі Львова знайшли бойовий автомат з глушником
Зброя була захована у валізі на горищі
Ввечері у неділю, 8 грудня, у центрі Львова на горищі 4-поверхового будинку, де розташовані редакції кількох львівських ЗМІ, було виявлено бойовий автомат з глушником та коліматорним прицілом з патронами. На місці працювала слідчо-оперативна група, що встановлюватиме обставини події.
Як розповів ZAXID.NET фінансовий директор ТРК «Люкс» Олександр Деніщук, автомат з коліматорним прицілом, глушником та бойовими патронами, в тому числі і бронебійними, знайшли на горищі з вільним доступом. Співробітники компанії, які регулярно обстежують горище, знайшли там валізу, у якій виявили зброю. Зовні знайдений автомат схожий на чеську модель CZ Sа vz.58, однак точнішу інформацію зможуть надати правоохоронці після проведення експертизи.
«З цього горища видно тільки внутрішній двір будинку і сходову клітку, де проходять відвідувачі та працівники ТРК «Люкс» та сайту ZAXID.NET», – сказав Олександр Деніщук.
На місце події викликали правоохоронців, які зараз розслідують, хто та з якою метою заховав автомат на горищі будівлі.
Додамо, що у будинку на площі Галицькій, 15 розташовані кілька редакцій, що входять до медіа-холдингу ТРК «Люкс». Зокрема, йдеться про ZAXID.NET, радіо «Люкс ФМ», сайт 24 каналу та портал Футбол 24. Також у цьому будинку розташоване управління комунальної власності Львівської міськради.