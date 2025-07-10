Прикордонники врятували двох окупантів

На Куп’янському напрямку Харківської області прикордонники підрозділу «Фенікс» дроном Mavic захопили у полон двох російських піхотинців та врятували їх від атак колишніх побратимів. Про це у четвер, 10 липня, повідомила пресслужба прикордонного підрозділу.

Як розповіли військові, під час нічного полювання вони виявили російський бліндаж, у якому перебувало п’ятеро піхотинців. Прикордонникам вдалося знешкодити кількох окупантів, однак двом з них вдалося втекти. Вже вдень розвідка підрозділу виявили двох росіян, які намагалися привернути до себе увагу саморобним «білим прапором». Українські прикордонники вирішили захопити у полон росіян.

«Взяли пляшку води й до неї прикріпили записку: “Якщо хочете здатися у полон, йдіть швидко за дроном, бо вас хочуть вбити ваші пілоти”. Скинув їм пляшку з запискою й дроном показав, куди йти [...]Вони дуже зраділи скинутій воді, почали махати руками й дякувати. Було таке відчуття, що вони вже не перший день потерпали від спраги», – розповів пілот дрона із позивним «Камаз».

Операція тривала близько півтори години. Весь цей час російські оператори дронів намагалися атакувати колишніх полонених побратимів. Один з окупантів отримав поранення. Проте прикордонникам вдалося вивести полонених до позицій суміжного підрозділу, який й затримав окупантів.

«Для нас не було ціллю просто вбити противника. Якщо він демонструє явне бажання здатися в полон, ми проявляємо до нього гуманність. Це важливо, адже саме цим ми відрізняємося від ворога», – наголосив командир підрозділу «Фенікс» із позивним «Пацифіст».

Нагадаємо, у червні 2025 року військові 63 окремої механізованої бригади під час відбиття російської атаки захопили у полон одного з окупантів. Його також дроном супроводжували до українських позицій, а весь цей час росіяни обстрілювали колишнього побратима.

9 липня 2025 року військові Третьої штурмової бригади розповіли, що змогли захопити у полон двох окупантів, використовуючи лише дрони на роботизовані комплекси.