На Харківщині викрили військових посадовців на поборах з підлеглих

На Харківщині правоохоронці викрили трьох посадовців армійського корпусу на поборах з підлеглих. Командири нараховували бійцям незаконні бойові виплати й вимагали за це хабарі. Про це у середу, 10 червня, повідомили в Офісі генерального прокурора. За даними «Української правди», йдеться про 14 армійський корпус.

За даними слідчих, схему у грудні 2025 року організував заступник командира корпусу, залучивши до неї начальника відділу логістики штабу та офіцера організаційно-планового відділу логістики. Посадовці корпусу вносили до рапортів неправдиві дані щодо нібито участі підлеглих військових у бойових діях, а також щодо виконання спеціальних завдань. Це давало змогу нараховувати бійцям додаткові виплати. Водночас за відмову від участі у схемі підлеглим погрожували створенням проблем під час проходження служби.

«У лютому 2026 року начальник відділу логістики за вказівкою заступника командира корпусу поставив підлеглому офіцеру вимогу щодо систематичної передачі коштів за включення його та інших військовослужбовців до рапортів на виплату “бойових”. Як вважає слідство, підлеглого поставили у залежне становище», – йдеться у повідомленні.

Слідчі встановили, що 23 березня 2026 року один із підозрюваних одержав від підлеглого 40 тис. грн за включення бійців до рапортів на додаткові виплати за лютий. Невдовзі він висунув вимогу щодо сплати ще 36 тис. грн за аналогічні виплати за березень. Крім того, підозрюваний посадовець доручив зібрати з інших військових ще 154 тис. грн. Встановлено, що ці 190 тис. грн військовий отримав від підлеглого у своєму кабінеті 29 квітня. Наразі слідчі вважають, що загальна сума хабарів за махінації з виплатами становила 274 тис. грн.

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Під час обшуків у помешканнях, автомобілях та на робочих місцях підозрюваних слідчі вилучили низку речових доказів. Йдеться про планшет, документи, що стосуються нарахування незаконних виплат, чорнові записи з інформацією про облік і розподіл отриманих грошей. Крім того, було вилучено готівку: 343 тис. грн та 9,9 тис. доларів.

Прокуратура оголосила заступнику командира корпусу, начальнику відділу логістики штабу та офіцеру організаційно-планового відділу логістики підозри в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Суд обрав для них запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застав розміром від 332 тис. грн до 499 тис. грн. За всіх підозрюваних вже сплатили застави.

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Нагадаємо, 13 травня ДБР повідомляло про викриття командира частини на Чернігівщині, який дозволяв підлеглим уникати проходження служби, але нараховував їм виплати. Збитки оцінюють у 2 млн грн.