Частина коштів, вилучених у справі про фіктивні інвалідності для військовозобов'язаних на Харківщині

У Харківській області Служба безпеки України спільно з прокуратурою викрили схему незаконного оформлення інвалідності для військовозобов’язаних чоловіків. За свої послуги організатори вимагали 5–8 тис. доларів, натомість клієнти отримували документи, які давали підстави для відстрочки від мобілізації. Про це в середу, 29 липня, повідомив Офіс генерального прокурора.



За даними слідства, до схеми були причетні невропатолог і завідувач терапевтичного відділення, водій, операторка комп’ютерного набору обласного закладу охорони здоров’я та цивільний спільник.

Слідчі встановили, що водій разом із цивільним співучасником шукали військовозобов’язаних, які хотіли незаконно оформити інвалідність, і направляли їх до лікарів. Медики оформлювали медичні висновки з фіктивними діагнозами, на підставі яких створювали електронні направлення до обласного медцентру.



Операторка комп’ютерного набору реєструвала документи в системі та передавала їх на розгляд експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО). На підставі цих документів чоловікам встановлювали групу інвалідності, що давала право на відстрочку від мобілізації.

Усіх фігурантів схеми затримали. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 243 тис. доларів, близько 750 тис. грн, понад 50 тис. євро та 700 фунтів стерлінгів. За офіційним курсом НБУ загальна сума вилучених коштів перевищує 14,3 млн грн.

Учасникам схеми повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ в особливий період, вчиненому за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України). Суд відправив під варту чотирьох підозрюваних без права внесення застави. Розв’язується питання щодо обрання запобіжного заходу п’ятому підозрюваному. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми та їхніх клієнтів.

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